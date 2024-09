Binh đoàn 15: Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Cùng với đó, các phong trào thi đua đã tập trung hướng về cơ sở, chia sẻ những khó khăn, cộng đồng trách nhiệm để cùng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của Binh đoàn luôn hướng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua quyết thắng luôn gắn với việc thực hiện hiệu quả các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuổi trẻ Binh đoàn xung kích, sáng tạo quyết thắng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm được triển khai sâu rộng với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Binh đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến, đặc biệt là địa bàn biên giới, nơi có các đơn vị của Binh đoàn đứng chân.

Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá và giỏi. Binh đoàn đã tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập lớn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua tập trung vào việc triển khai tốt các giải pháp quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch linh hoạt, sát với yêu cầu, nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị phát động thi đua thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhờ đó, giai đoạn 2019-2024, Binh đoàn có giá trị sản xuất đạt 13.106 tỷ đồng, tăng 183,44% so với giai đoạn 2014-2019; doanh thu đạt 11.929 tỷ đồng, tăng 121,4% so với giai đoạn 2014-2019; lợi nhuận đạt 804 tỷ đồng, tăng 166,64% so với giai đoạn 2014-2019. Binh đoàn cũng triển khai sâu rộng phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động đầu tư tăng thêm để nâng cao năng suất, bảo đảm sự phát triển bền vững của vườn cây.

Hiện nay, Binh đoàn 15 tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại 271 thôn, làng của 41 xã, phường thuộc 9 huyện; chỉ đạo 100% đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng trên địa bàn đóng quân; duy trì 4.269 cặp hộ gia đình người Kinh gắn kết với hộ gia đình người dân tộc thiểu số.

Trong 5 năm qua, Binh đoàn đã chi 200 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, phong trào, mô hình như: “3 cùng, 4 biết”, “Gắn kết hộ”, Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Sao sáng buôn làng”, “Lúa xen canh”, “Vườn rau gắn kết”, “Nâng bước em đến trường”, “Chung tay vì trẻ em nghèo”...

Binh đoàn đã đầu tư lắp đặt 193 kẻng báo động, 697 camera an ninh tại đội sản xuất và các thôn, làng kết nghĩa. Ngoài ra, Binh đoàn đã thực hiện tốt công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ gạo trong thời điểm giáp hạt, hỗ trợ nước sinh hoạt khi hạn hán, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những việc làm đó được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ cho biết thêm: Thời gian tới, phong trào thi đua quyết thắng của Binh đoàn sẽ tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh xuất sắc.

Xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và người dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.