Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Bộ tư Lệnh Binh đoàn, lãnh đạo Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam), lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các già làng, trưởng thôn, người có uy tín.

Trong 2 năm (2022-2023), các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dịp lễ, Tết, Binh đoàn và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 97 ngàn suất quà, trị giá hơn 82 tỷ đồng cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Đặc biệt, các đơn vị tổ chức tốt Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, “Tết quân-dân” tại 271 thôn, làng trên địa bàn đứng chân được. Binh đoàn còn tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại 31 xã, 197 chi bộ, 85 tổ chức chính trị-xã hội; bố trí 67 đồng chí cán bộ, người lao động tham gia đại biểu HĐND các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại các địa phương.

Hưởng ứng Chương trình “Xanh hóa Trường sa”, Binh đoàn trao tặng Quân chủng Hải quân 100 tấn phân bón hữu cơ vi sinh, trị giá 500 triệu đồng, sản phẩm do Nhà máy Vi sinh thuộc Binh đoàn sản xuất, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho quân và dân trên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 15 và 11 bệnh xá quân-dân y các đơn vị trong 2 năm qua, đã tổ chức khám bệnh, thu dung điều trị cho trên 203.000 lượt người; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 12.000 lượt người với kinh phí 3,4 tỷ đồng; tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.780 đơn vị máu an toàn. Đến nay, Binh đoàn đã lắp đặt 200 kẻng báo động, 700 camera an ninh tại tất cả các cơ quan, đơn vị và 23 thôn, làng khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị.

Bên cạnh đó, Binh đoàn còn chỉ đạo 11 đơn vị đứng chân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức khai giảng 33 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tiếng cho 2.450 lượt cán bộ, nhân viên; tham gia Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” với kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tặng bằng khen cho 104 già làng, trưởng thôn, người có uy tín và 24 cặp gắn kết hộ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt.