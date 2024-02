Bình Định: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền trên 34 tỷ đồng

(GLO)- Năm 2023, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe công nông, máy kéo nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cả 3 chỉ số so với năm 2022.

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, bắt quả tang 11 người đang đá gà ăn tiền, thu giữ 2 con gà chọi và 20 triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đang củng cố hồ sơ để tạm giam đối tượng Ven Văn Huấn (SN 1995, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Thời gian gần đây, người dân xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cảm thấy bất an vì tình trạng trộm cắp máy bơm nước, xe máy, dụng cụ lao động... tại vườn rẫy.

(GLO)- Đảm bảo an toàn trật tự xã hội, ngăn ngừa các loại tội phạm trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là tội phạm ở khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền cơ sở chú trọng triển khai thực hiện.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Khanh (62 tuổi, ngụ Cà Mau), để điều tra về hành vi tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.