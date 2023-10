(GLO)-Sáng 10-10, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ khai trương máy nộp tiền, rút tiền, mở sổ tiết kiệm thế hệ mới CRM tại TP. Pleiku và thị xã An Khê.

Máy CRM (Cash Recycling Machine) là máy ATM giao dịch tự động thế hệ mới, có nhiều tính năng tiện ích nổi bật như một giao dịch viên điện tử. Khi giao dịch trên máy CRM, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch như dòng máy ATM thông thường. Ngoài ra, máy CRM còn bổ sung thêm tính năng nộp tiền mặt vào tài khoản thanh toán, mở sổ tiết kiệm, xoay vòng tiền mặt, đặc biệt lãi suất gửi tiết kiệm tại CRM cao hơn đến 0,2% so với lãi suất cùng kỳ hạn gửi tại quầy. Điều này không chỉ giúp khách hàng giảm thiểu việc giao dịch tiền mặt tại quầy, mà còn mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Đặc biệt, khách hàng có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào ngay cả các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Sự kiện BIDV Chi nhánh Gia Lai chính thức đưa vào hoạt động thêm 2 máy CRM nhằm gia tăng các trải nghiệm giao dịch hiện đại trên nền tảng công nghệ mới, mở rộng kênh phân phối phục vụ nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng, mang lại sự tiện lợi, an toàn, nhanh chóng nhất cho khách hàng.

Cùng ngày, BIDV Chi nhánh Gia Lai chính thức đưa vào hoạt động thêm 2 máy ATM tại Bưu điện huyện Mang Yang và Nhà máy Đường An Khê (thị xã An Khê). Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới hệ thống máy ATM, CRM thuộc BIDV Chi nhánh Gia Lai, nâng tổng số máy đang hoạt động là 24 máy. Với độ phủ sóng máy ATM, CRM tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ cho thấy, Chi nhánh đang không ngừng nỗ lực đưa các dịch vụ, tiện ích với nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là nhu cầu giao dịch nộp tiền, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn qua ngân hàng tự động.