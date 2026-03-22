Bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, xe khách Tuấn Anh bị xử phạt 67,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử lý vi phạm đối với xe khách Tuấn Anh chạy tuyến Quy Nhơn - Pleiku với mức xử phạt 67,5 triệu đồng, liên quan đến việc hoạt động bất chấp sau khi bị tước phù hiệu.

Theo đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 12-3, tại Km 21+350 trên quốc lộ 19 qua phường An Nhơn Nam, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra xe khách Tuấn Anh mang biển kiểm soát 49H-060.76 do tài xế Đỗ Ngọc T. (trú phường Pleiku) điều khiển.

Phương tiện bị tước phù hiệu nhưng vẫn hoạt động trái quy định. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện một số lỗi vi phạm gồm: Tài xế điều khiển phương tiện vận tải hành khách hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy, không có danh sách hành khách kèm theo; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế và chủ xe. Với lỗi này, lái xe T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng, chủ xe là Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn (phường Hội Phú) bị xử phạt 55 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ 7 ngày.

Trước đó, vào chiều 26-2, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng kiểm tra xe khách trên khi đang lưu thông trên quốc lộ 19.

Đơn vị đã phát hiện vi phạm và lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn về lỗi “sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách kèm theo”.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tước phù hiệu phương tiện trong thời gian 2 tháng, tạm giữ giấy kiểm định và giấy phép lái xe đối với tài xế. Mặc dù đang trong thời gian bị tước phù hiệu nhưng phương tiện này vẫn tiếp tục hoạt động.