Bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, xe khách Tuấn Anh bị xử phạt 67,5 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử lý vi phạm đối với xe khách Tuấn Anh chạy tuyến Quy Nhơn - Pleiku với mức xử phạt 67,5 triệu đồng, liên quan đến việc hoạt động bất chấp sau khi bị tước phù hiệu.

Theo đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 12-3, tại Km 21+350 trên quốc lộ 19 qua phường An Nhơn Nam, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra xe khách Tuấn Anh mang biển kiểm soát 49H-060.76 do tài xế Đỗ Ngọc T. (trú phường Pleiku) điều khiển.

Phương tiện bị tước phù hiệu nhưng vẫn hoạt động trái quy định. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện một số lỗi vi phạm gồm: Tài xế điều khiển phương tiện vận tải hành khách hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy, không có danh sách hành khách kèm theo; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế và chủ xe. Với lỗi này, lái xe T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng, chủ xe là Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn (phường Hội Phú) bị xử phạt 55 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ 7 ngày.

Trước đó, vào chiều 26-2, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng kiểm tra xe khách trên khi đang lưu thông trên quốc lộ 19.

Đơn vị đã phát hiện vi phạm và lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Tuấn Anh Gia Lai - Quy Nhơn về lỗi “sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách kèm theo”.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tước phù hiệu phương tiện trong thời gian 2 tháng, tạm giữ giấy kiểm định và giấy phép lái xe đối với tài xế. Mặc dù đang trong thời gian bị tước phù hiệu nhưng phương tiện này vẫn tiếp tục hoạt động.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

Pháp luật

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

