(GLO)-Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Mang Yang vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp (SN 1987, trú tại thôn Cao Lạng, xã la Lâu, huyện Chư Prông). Tiếp là đối tượng bị cơ quan chức năng truy tìm về hành vi giết người xảy ra tại huyện Chư Prông.

(GLO)- Công an thị xã An Khê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Ơn (SN 1979, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.