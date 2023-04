Cụ thể, ngày 12-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thời trang Yody do chia sẻ video có bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa.

Trước đó, ngày 3-4, để kỷ niệm 9 năm ngày thành lập công ty, đơn vị này đã giao cho một nhân viên làm video. Nhân viên này đã truy cập vào một website trên mạng internet, do không để ý nên đã tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm tư liệu gắn các địa điểm mà Công ty Yody đã có chi nhánh. Sau khi dựng xong video này, công ty lại giao cho một bộ phận để thẩm định, nhưng bộ phận thẩm định cũng không để ý nội dung video có hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đến ngày 4-4, Công ty cổ phần Thời trang Yody đã chia sẻ video kỷ niệm 9 năm thành lập có hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lên 53 tài khoản Fanpage Facebook do công ty tạo, lập, sử dụng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện sự việc nên đã phối hợp với Công an TP. Hải Dương, Công an phường Việt Hòa mời đại diện Công ty cổ phần Thời trang Yody để làm rõ.

Trên cơ sở vi phạm và căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thời trang Yody 15 triệu đồng và buộc công ty này gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

HUỲNH LÊ (baohaiduong.vn; cand.com.vn)