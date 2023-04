(GLO)- Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hải Phòng thông tin, vừa ra quyết định tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu rồi bán trên các nền tảng mạng xã hội.

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Prông họp khai các chuyên đề phòng-chống tội phạm ở cơ sở.

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Y Thuễ (SN 2002, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) và Lê Đức Độ (SN 1995, tạm trú tại thị trấn Phú Thiện) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(GLO)- Sáng 11-4, thông tin từ Công an huyện Chư Prông cho biết đang truy tìm đối tượng giết người tại xã Ia Lâu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.