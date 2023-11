Huỷ quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (GLO)-Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có Quyết định số 03/2023/QĐ-PT về việc huỷ quyết định mở thủ tục phá sản của Toà Dân sự (Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Công an Kông Chro tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (GLO)- Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo do người dân giao nộp trong năm 2023.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị bắn vì tranh chấp nơi đỗ xe ô tô Một người phụ nữ ở Hà Nội bị bắn vì mâu thuẫn tranh chấp nơi đỗ xe ô tô và bốc xếp hàng hóa tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ-Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Công an Mang Yang quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm (GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 32 bị can, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

An Khê: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn (GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đàm Thị Ninh (SN 1959, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak), sau gần 30 năm trốn lệnh truy nã.

Bắt 2 chị em môi giới đẻ thuê Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 chị em Trần Thị Bích Thuận (sinh năm 1976) và Trần Thị Bích Vân (sinh năm 1983), cùng trú tại quận Đống Đa, về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Gia Lai: Bắt nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để điều tra về hành vi nhận hối lộ (GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với ông Đỗ Minh Hiếu (SN 1989, trú tại TP.Pleiku), nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Bắt Giám đốc công ty lừa nhiều người chiếm đoạt tiền Không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Việt vẫn lập công ty, nhận tiền lo thủ tục của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Pleiku gặp mặt 100 người lầm lỡ trở về địa phương (GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức gặp mặt, đối thoại với 100 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2023.

An Khê: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (GLO)-Từ ngày 8 đến 10-11-2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15 gói ma túy và vận động 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

An Khê: 2 xe ô tô va chạm khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ (GLO)- Trưa 11-11, trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô, khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ.

Giáo dục trực quan qua phiên tòa giả định về tảo hôn (GLO)- Thời gian qua, nhiều phiên tòa giả định liên quan đến tảo hôn đã được các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức thành công. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em.

Khởi tố vụ án tổ chức mang thai hộ và mua bán bộ phận cơ thể người Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về 'tội mang thai hộ vì mục đích thương mại,' 'tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.'

Bình Thuận: Bắt 3 nghi phạm tấn công học sinh lớp 11 gây nứt sọ Sáng 10.11, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã bắt được 3 nghi phạm tấn công học sinh lớp 11 và đang tiếp tục truy bắt nghi phạm thứ 4.

Gia Lai: 82 học viên được tập huấn nghiệp vụ đấu giá tài sản (GLO)- Sáng 10-11, tại Khách sạn Tre xanh Plaza (TP. Pleiku), Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ đấu giá tài sản năm 2023.

Công an thị xã An Khê bắt đối tượng tàng trữ ma túy (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Thị Đức (SN 1979, trú tại tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem thêm