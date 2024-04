Bi kịch sau cuộc nhậu

Một tuần trôi qua kể từ sau cái chết của con trai Lê Thanh Tài (SN 1985), bà Nguyễn Thị Lê (trú tại làng Lũh Ngó, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Tối 20-3, bà nhận cuộc điện thoại báo tin anh Tài bị người khác đâm chết. Nghe tin, bà choáng váng, tay chân bủn rủn rồi ngất lịm đi.

Sáng cùng ngày, anh Tài vẫn đi làm phụ hồ cho một hộ dân trong vùng. Buổi chiều khi xong công việc, nhóm thợ được chủ nhà mời uống rượu. Khi đã chuếnh choáng men say, anh Tài ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà mua thuốc hút. Tại đây, chủ tiệm đang nhậu cùng một số người, trong đó có Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, trú tại thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh). Phúc từng thụ lý án 18 năm tù về tội “Giết người” và vừa chấp hành xong án vào tháng 7-2022.

Thấy anh Tài có biểu hiện say xỉn, chủ tiệm cũng đang trong tình trạng ngà ngà say đã không bán thuốc cho anh Tài mà bỏ vào trong nhà. Anh Tài đi vào nói chuyện đôi co vì sao không bán thuốc cho mình thì xảy ra mâu thuẫn với Phúc. Mọi người xúm vào can ngăn, anh Tài dùng tay đánh một cái vào mặt Phúc. Sẵn có hơi men trong người, máu côn đồ nổi lên nên Phúc lấy 2 con dao cất sẵn trong xe máy rồi lao đến đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngồi bên di ảnh của con trai trong căn nhà trống huơ trống hoác, bà Lê bần thần nhìn cháu nội Lê Phạm Minh Khang (SN 2009). Bà Lê kể: Sau khi ly dị vợ, anh Tài và cháu Khang về ở cùng vợ chồng bà trong căn nhà chưa đầy 50 m2. Chồng bà bị tai biến nên bị liệt phải ngồi một chỗ, mắt mù, tâm trí không ổn định, không kiểm soát được hành vi. Bản thân bà thì tuổi cao sức yếu không thể lao động kiếm sống, trong khi gia đình không có đất đai nên vẫn còn trong danh sách hộ nghèo. Anh Tài là lao động chính trong nhà nhưng nghề phụ hồ bấp bênh.

“Nó thương cha mẹ già yếu nên dọn về ở cùng để chăm lo lúc bệnh tật. Miếng ăn trong nhà cũng do nó đi làm thuê, làm mướn mà có được. Ông ấy bị liệt như vậy, tôi ở nhà cả ngày để chăm nom, sức tôi giờ cũng khó làm được gì nữa. Con trai nó thì còn nhỏ quá, giờ mất cha rồi nên có thể phải dang dở chuyện học hành. Tôi chẳng biết ngày sau phải sống thế nào nữa”-bà Lê nghẹn ngào.

Còn với Phúc, trước khi vào tù, Phúc đã có vợ và con nhỏ. Đối tượng đã phải trả giá đắt cho hành vi tội ác của mình. Thời điểm chấp hành xong án phạt tù năm 2022, gia đình Phúc cũng đã tan vỡ. Những tưởng Phúc đã tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời, nhưng trong một phút nông nổi, đối tượng lại tiếp tục gây tội ác. Rồi đây, Phúc tiếp tục phải đối diện với những tháng ngày mất tự do trong trại giam. Trong khi đó, chủ tiệm tạp hóa trong cơn say cũng đã có hành động tạo ra nguồn cơn xích mích, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Thành Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú-cho hay: “Gia đình anh Tài có hoàn cảnh rất khó khăn vì cha mẹ già yếu, bệnh tật không có khả năng lao động, con cái còn nhỏ. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều nhà hảo tâm thương đã quyên góp ủng hộ nhằm san sẻ phần nào nỗi mất mát của gia đình bà Lê. Đây là bài học cảnh tỉnh mọi người khi sử dụng bia rượu. Nếu hôm đó tất cả xử lý một cách tỉnh táo, không bị “ma men” dẫn lối thì có lẽ đã không có bi kịch xảy ra”.