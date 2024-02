Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn (Công an tỉnh Hòa Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên cho bạn nhậu mượn xe đi đón bạn gái gây tai nạn chết người.