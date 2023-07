Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà, giảng viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

(GLO)-Ngày 10-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Phan Xuân Hảo (SN 1994) 12 năm tù; Nguyễn Chí Bình (SN 1996) 9 năm tù và Phạm Thái Sơn (SN 1994, cùng trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.

(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, qua điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bước đầu xác định, 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 81-03D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai (tổ 5, phường Chi Lăng, TP. Pleiku ) đã nhận hối lộ của nhiều cá nhân với số tiền gần 600 triệu đồng.

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD từ 2 lãnh đạo doanh nghiệp để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nhằm giúp chạy án