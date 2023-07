Bắt 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người

(GLO)- Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Mỹ bị truy nã về tội giết người là Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997) khi lẩn trốn về Việt Nam.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ 16/6 đến 22/6/2023, các trinh sát của Phòng truy nã, truy tìm, (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) tại TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế, trong đó có 2 đối tượng là Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan có lệnh truy nã do tòa án quận, hạt Harris, bang Texas, Hoa Kỳ ban hành ngày 15/3/2023; lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Interpol ban hành ngày 18/4 (Tội danh giết người, khung hình phạt: Tử hình).

Từ thông tin của Interpol vào tháng 1-2023, 2 đối tượng có quốc tịch Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn truy nã, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Phòng truy nã, truy tìm tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương để xác minh, truy bắt.

Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 6, các trinh sát thuộc Phòng truy nã, truy tìm khu vực phía Nam phát hiện đối tượng Phan Polie đang lẩn trốn tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh nên đã lên phương án bắt giữ. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đak Lak tóm gọn Nguyen Vu Jaidan khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.