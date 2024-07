Mở rộng điều tra, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bắt thêm 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ mùa EURO 2024.

Ngày 26.7, thông tin từ Công an TP.Hạ Long cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đơn vị vừa bắt thêm 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ.

Trong 9 bị can bị bắt giữ, có 8 bị can trú tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), gồm: Nguyễn Quyết Thắng (42 tuổi), Bùi Tuấn Anh (30 tuổi), Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), Trần Anh Toàn (36 tuổi), Đỗ Xuân Quyết (33 tuổi), Nguyễn Quốc Hải (35 tuổi), Nguyễn Phú Thưởng (39 tuổi), Hoàng Hà (50 tuổi). Bị can còn lại là Nguyễn Văn Thiện (24 tuổi, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, H.An Dương, Hải Phòng).

Trước đó, ngày 5.7, Công an TP.Hạ Long đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch cá độ trên 100 tỉ đồng, bắt giữ 5 đối tượng: Cao Đức Quý (53 tuổi, trú tại xã Phục Lễ, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng); Nguyễn Tiến Đường (39 tuổi), Nguyễn Quốc Việt (49 tuổi), Vũ Văn Nam (38 tuổi) và Lê Đức Hiệp (38 tuổi), cùng trú tại TP.Hạ Long.

Theo điều tra của Công an TP.Hạ Long, trước khi bắt đầu diễn ra giải Vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO 2024) và Cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2024), Cao Đức Quý đã liên hệ với một số người quen qua mạng internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp master rồi đăng nhập trên một website chuyên về cá độ bóng đá.

Khi có tài khoản, Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường 1 tài khoản đại lý agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Tiếp đó, Đường chia nhỏ thành nhiều tài khoản member và giao cho Vũ Quốc Việt, Vũ Văn Nam, Lê Đức Hiệp để cùng chơi.

Đường khai nhận, tỷ lệ ăn chia giữa các đối tượng trong nhóm ví dụ 1 triệu đồng thắng thua thì Đường được 500.000 đồng. Hình thức chơi quy đổi 1 điểm ảo trên máy tương đương 100.000 đồng, trận lớn nhất khoảng 100 - 120 điểm.

Theo Công an TP.Hạ Long, bước đầu xác định các đối tượng này giao dịch trên mạng internet bằng các điểm ảo và quy đổi ra tiền thật là khoảng 150 tỉ đồng.