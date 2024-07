Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa EURO ở Ia Grai hơn 3,5 tỷ đồng

Số tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng trên 3,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Hữu Trí (35 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi), Nguyễn Quang Tùng và Nguyễn Hữu Trang (cùng 39 tuổi), đều trú tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Ia Grai phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn nghi vấn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/7, Công an huyện đã bắt giữ Trí, Nguyệt, Tùng, Trang đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet; tạm giữ 2 máy laptop, nhiều điện thoại di động và các vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ giữa tháng 6/2024, Trí đã rủ Nguyệt, Tùng và Trang tạo tài khoản trên mạng Internet để chơi cá độ bóng đá theo các trận đấu của giải EURO 2024. Số tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng trên 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.