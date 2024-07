Bắt 'ông trùm' đường dây cá độ bóng đá 150 tỉ đồng

Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa giải EURO 2024 với số tiền giao dịch lên tới 150 tỉ đồng vừa được Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.

Ngày 9-7, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới 150 tỉ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Trần Văn Vinh (SN 1995) và Đỗ Trung Quân (SN 1996; cùng ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Theo đó, vào đầu Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2024 (EURO 2024), Vinh và Quân cùng nhau mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá. Ngoài tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ, Trần Văn Vinh còn trực tiếp đánh bạc.

Qua đấu tranh, công an xác định tính đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng trên là 150 tỉ đồng.

Quá trình khám xét phòng trọ của Phạm Văn Linh (huyện Giao Thủy), công an còn phát hiện, thu giữ ma túy tổng hợp dạng ketamine. Qua test nhanh những người có mặt tại phòng trọ, có 3 đối tượng dương tính với ma túy. Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng.