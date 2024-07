Khởi tố 9 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá mùa EURO 2024 và Copa America 2024

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra EURO 2024 và Copa America 2024.

Khởi tố 9 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến.Qua công tác trinh sát, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện hoạt động của một nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/6/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao chủ trì phối hợp Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang C.Đ.T (sinh năm 1976, trú tại Phường 3, thành phố Đà Lạt) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Qua công tác đấu tranh, khai thác, T trình báo tài khoản tổ chức cá độ bóng đá của mình do đối tượng P.T.H.V (sinh năm 1982, trú tại Phường 7, thành phố Đà Lạt) cấp và T trực tiếp cấp cho 4 đối tượng khác tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược bóng đá.

Từ các thông tin thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp Công an thành phố Đà Lạt đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tiến hành triệu tập, làm việc với 5 đối tượng có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá là P.V.Q (sinh năm 1978, trú tại Phường 12), P.N.B.V (sinh năm 1975, trú tại xã Trạm Hành), P.T.H.V (sinh năm 1982, trú tại phường 7), L.V.D (sinh năm 1966, trú tại Phường 1) đều ở thành phố Đà Lạt và Đ.C.C (sinh năm 1984, trú tại huyện Đức Trọng). Qua đấu tranh, khai thác, P.T.H.V khai báo tài khoản quản trị của mình do đối tượng có tên M.L.T.B, sinh năm 1981, trú tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt trực tiếp quản lý.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm C.Đ.T còn tổ chức cá cược trực tiếp với N.Q.T (sinh năm 1964, trú tại Phường 4) và P.N.B.V tổ chức cá cược trực tiếp với P.Q.V (sinh năm 1974, trú tại xã Trạm Hành) đều ở thành phố Đà Lạt. Các đối tượng nói trên đều được triệu tập, làm việc để làm rõ hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với trị giá giao dịch hơn 16 tỷ đồng trong vòng một tháng. Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật gồm hơn 354 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động các loại, 2 máy tính xách tay các loại, một bộ máy tính bàn. Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác.