Bắt nghi phạm làm giả từ sổ đỏ đến bằng cử nhân, tiến sĩ

Cơ quan công an đang xác minh làm rõ việc một người phụ nữ ở Hà Nội trình báo bị chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên bán hàng trực tuyến cho nhãn hàng thời trang.

Rủ nhau mang loa cùng đến khách sạn Palermo để "bay lắc", Đỗ Trung Hưng và Lê Anh Tuấn (cùng là cựu cán bộ công an) bị lĩnh án tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa xử phạt hành chính ông T.V.Đ. 7,5 triệu đồng vì đã sử dụng điện thoại livestream trên facebook khoảng 31 phút để báo chốt kiểm tra nồng độ cồn.

(GLO)- Chiều 2-3, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Hiếu (SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 1.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can tông xe vào CSGT.