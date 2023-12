Kon Tum: Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, bị khởi tố

Ngày 21.12, Công an TP.Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hải để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải là bị can làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 15.12, chị L.N.M. gửi đơn trình báo, đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh một số giấy tờ, tài liệu nghi vấn giả mạo. Cụ thể, chị M. cung cấp cho cơ quan công an giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có số phát hành DI 219553, địa chỉ thửa đất tại số 154 Trường Chinh, P.Duy Tân (TP.Kon Tum). Sổ đỏ này không có số vào sổ, nội dung thể hiện do Sở TN-MT cấp năm 2023 nhưng không ghi ngày, tháng...

Ngoài ra, chị M. cũng cung cấp quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M. do UBND TP.Kon Tum ban hành nhưng lại có con dấu và chữ ký của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an đã khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ nội dung vụ việc. Sau khi làm việc với Sở TN-MT tỉnh Kon Tum, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND TP.Kon Tum, cơ quan công an xác định quyết định giao đất cho gia đình chị M. do UBND TP.Kon Tum ban hành và sổ đỏ thửa đất đứng tên gia đình chị M. đều là giả.

Đến ngày 16.12, Công an tỉnh Kon Tum xác định Nguyễn Quang Hải là nghi phạm chính trong vụ án. Hảiđã từng làm việc tại Sở TN-MT tỉnh Kon Tum, đến năm 2019 thì nghỉ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hải khai nhận biết gia đình chị M. có nhu cầu làm sổ đỏ lô đất trên. Do đó, Hải đề nghị giúp đỡ chị M. làm thủ tục cấp sổ đỏ và cả 2 thỏa thuận tiền công là 65 triệu đồng. Hải hẹn đến ngày 11.5.2022 sẽ làm xong sổ đỏ và giao giấy tờ cho gia đình chị M.

Tuy nhiên, đến tháng 5.2023, chị M. vẫn chưa nhận được sổ đỏ nên đã liên lạc lại với Hải. Lúc này, Hải lấy lý do còn vướng nhiều thủ tục nên đề nghị M. chuyển thêm tiền. Để tạo lòng tin, Hải đã gửi hình ảnh chụp quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M. do UBND TP.Kon Tum ban hành.

Đến tháng 6.2023, Hải tiếp tục liên hệ và gửi hình ảnh chụp 2 mặt sổ đỏ đứng tên gia đình chị M. Vì tin tưởng nên chị M. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hải với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã sử dụng phần mềm photoshop làm giả số hồ sơ, tài liệu trên để lừa đảo.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP.Kon Tum tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.