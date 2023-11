Bắt một nữ 'đại gia' nổi tiếng về gỗ quý hiếm

Sáng 9-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội buôn lậu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty) ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc.

Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18-3-2022, khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Được biết, Công ty Anh Pháp Việt là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gỗ, sản xuất đồ gỗ... có tiếng ở Nghệ An.