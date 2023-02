Tin liên quan Giám đốc đăng kiểm đường thủy cùng 3 thuộc cấp ở Thái Bình bị bắt

Trưa 25-2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Đông Anh vừa tiến hành bắt khẩn cấp 5 người ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (xã Mai Lâm, H.Đông Anh), đồng thời khám xét khẩn cấp trung tâm này để làm rõ những sai phạm.

5 người bị bắt giữ khẩn cấp để làm rõ hành vi nhận hối lộ, gồm: Lê Thành Trung, giám đốc; Hoàng Tuấn Anh, phó giám đốc; và 3 đăng kiểm viên Đào Huy Chung, Lê Văn Ngọc, Đỗ Văn Huân.

Bước đầu, Công an H.Đông Anh xác định, từ năm 2015 đến 2022, 5 nghi phạm đã thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng 100.000 - 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các nghi phạm chia nhau theo tỷ lệ.

Trong ngày 24.2, Công an Q.Hoàng Mai cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và một cục nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D tại P.Hoàng Văn Thụ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi nhận hối lộ nhằm bỏ qua lỗi của phương tiện đến đăng kiểm của những người liên quan tại trung tâm này.

Quá trình khám xét, Công an Q.Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tạm giữ 18 cây máy tính; 31 thùng tài liệu, hồ sơ; 9 tủ tài liệu, hồ sơ và gần 140 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên trung tâm bị đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo Công an TP.Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên công an đã xác định gần một nửa số này có vi phạm. Tính tới nay, công an đã khởi tố hàng trăm bị can để điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can đều là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay, mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính hàng tỉ đồng, chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải…