Đồng Tháp chấn chỉnh dùng tiền mặt để kết hoa (GLO)- Dịp 8-3 năm nay, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đoàn công tác liên ngành yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không dùng tiền mặt để kết hoa, trang trí quà tặng.

Buôn bán sách giả, 3 đối tượng bị khởi tố ở Bắc Giang (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Trốn đo nồng độ cồn vẫn bị xử phạt (GLO)- Tối 7-3, trong quá trình triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Trường Chinh (Phường Chi Lăng), lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã tiến hành cưỡng chế phương tiện của một lái xe cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn.

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bố Trạch mất chức (GLO)- Ông Nguyễn Xuân Túc-Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị miễn nhiệm chức vụ vì nhiều khuyết điểm, sai phạm trong quá trình công tác.

Tặng giấy khen cho các hộ dân tham gia tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước (GLO)- Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Huỳnh Ngọc Ẩn vừa tổ chức trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho các hộ dân có thành tích trong công tác tìm kiếm nạn nhân bị tai nạn đuối nước.

Đâm người từ mâu thuẫn bán thịt heo (GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn khi bán thịt heo tại chợ đêm TP.Pleiku, Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1998, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) và Nguyễn Văn Thái (SN 2000, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku) đã dùng dao đâm 2 người bị thương.



Ayun Pa: Khen thưởng 3 cán bộ Công an khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 6-3, Thượng tá Dương Đức Việt-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 3 cán bộ Công an thị xã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đak Pơ: Sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng trong sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng (GLO)- Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại các đơn vị thuộc huyện Đak Pơ giai đoạn 2019-2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

F88 lên tiếng về việc công an khám xét văn phòng ở TP HCM F88 cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để làm rõ sự việc.

Biểu dương Công an huyện Ia Grai liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy (GLO)- Với thành tích triệt phá thành công 2 ổ nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 2 và 3-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) được Chủ tịch UBND huyện biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng.

Quảng Nam: Khởi tố ba đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 92-02D Ba đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), gồm một phó giám đốc và hai đăng kiểm viên, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Cảnh sát giao thông, cơ động phân luồng để thực hiện khám xét trụ sở F88 Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét trụ sở F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP HCM.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 18 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (GLO)- Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Phú Thiện phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho tín đồ Tin lành (GLO)- Sáng 5-3, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã Ia Ake tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho 120 tín đồ tại Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam thôn Plei Tăng A.

Bắt giam giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An nhận hối lộ (GLO)- 1 giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.

Bắt giam chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường ở Cao Bằng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lộc Văn Thế (SN 1982), ở tổ 11, ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng-chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nạn nhân bị 2 cô giáo bạo hành dã man Tại cơ quan chức năng, An và Lành khai nhận đã bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ khiến nạn nhân tử vong.

