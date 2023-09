Bắt giữ đối tượng trộm cắp bò

(GLO)- Ngày 9-9, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bàn giao đối tượng Đinh Điết (SN 2004, trú tại thị trấn Kông Chro) cho Công an huyện Krông Pa để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7-9-2023, Công an huyện Kông Chro nhận được thông tin đề nghị phối hợp truy tìm đối tượng Đinh Điết của Công an huyện Krông Pa. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 con bò của người dân tại xã Ia Mlah (huyện Krông Pa) vào đầu tháng 9-2023.

Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, lãnh đạo Công an huyện Kông Chro đã cử lực lượng tiến hành truy tìm đối tượng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an huyện Kông Chro đã phát hiện và bắt giữ Đinh Điết khi đang lẩn trốn tại tổ dân phố Plei Hlektu, thị trấn Kông Chro. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Pa tiếp tục điều tra mở rộng.