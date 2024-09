Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo hàng chục tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Thư (48 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm ăn, Thư vay mượn nhiều người dẫn đến nợ nần vượt quá khả năng chi trả.

Đến tháng 12.2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên việc kinh doanh của Thư càng gặp khó khăn, không thể trả lãi cho những khoản nợ trước đó.

Do mất khả năng thanh toán, trả nợ, Thư dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền nhiều người, sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước. Bên cạnh đó, Thư còn cầm cố tài sản của gia đình để kéo dài thời gian trả nợ.

Đơn cử, dựa trên mối quan hệ bạn bè đồng hương, Thư đưa ra thông tin gian dối để mượn 20,4 tỉ đồng của bà L.T.H. (47 tuổi, ở P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, Thư dùng khoản tiền này để trả lãi cho người khác hoặc trả cho khoản vay trước.

Tương tự, có 5 nạn nhân khác viết đơn tố cáo Thư liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 300 triệu đồng đến 2 tỉ đồng.

Hầu hết các nạn nhân sập bẫy do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Thư.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Nguyễn Tú (TNO)