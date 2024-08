Ngày 21-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ca Thành Luân (SN 1995), Nguyễn Thị Thùy Năm (SN 2000; cùng trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Văn Trường (SN 1999; trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Ngọc Hải (SN 2004, trú tỉnh Gia Lai) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng 5-8, tổ công tác Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an phường An Mỹ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Paris (số 120 đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), phát hiện tại phòng số 7 có 5 người (3 nam, 2 nữ), gồm 4 bị can trên và L.T.V (SN 2000, trú TP Tam Kỳ), đang nghe nhạc với âm lượng lớn, trên bàn có 1 ly thủy tinh có bám dính chất ma túy và 1 đoạn ống hút nhựa.

Qua test ma túy xác định có Luân, Hải, Năm, Trường dương tính với chất ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và Ketamine. Tiến hành làm việc, 4 đối tượng nêu trên thừa nhận đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại tỉnh Quảng Nam, thời gian qua tình hình thanh thiếu niên lợi dụng các cơ sở karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán nhậu có phòng hát karaoke… hoạt động phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng.

Riêng tại TP Tam Kỳ, từ đầu năm đến nay, Công an TP đã bắt, khởi tố 7 vụ, 19 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển VKSND thành phố truy tố, TAND TP Tam Kỳ xét xử với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để lại hậu quả rất lớn cho bản thân, gia đình người phạm tội và xã hội. Công an TP Tam Kỳ đề nghị người dân tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm về ma túy, khi phát hiện tội phạm, tệ nạn ma túy hãy báo ngay cho Công an TP qua số điện thoại 02353.851.434.

Theo Trần Thường (NLĐO)