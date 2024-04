(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 26-4, qua công tác nghiệp vụ trên địa bàn xã Ia Pết, Công an huyện Đak Đoa phát hiện đối tượng U. (SN 2008, trú tại thôn Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) có hành vi cất giấu 5 túi ni lông hàn kín hai đầu, chứa chất tinh thể màu trắng trong túi quần của mình. U. khai nhận đây là ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, U. còn khai nhận trước đó đã bán ma túy cho H. (SN 2007) và Khin (SN 2004, cùng trú tại làng Alphun, xã Ia Pết). Từ chứng cứ thu thập được, Công an huyện Đak Đoa tiến khám xét khẩn cấp và thu giữ tại nhà H. một lọ thủy tinh, một quẹt gas, một tim quẹt được quấn giấy bạc để sử dụng ma túy. Làm việc với cơ quan Công an, H. và Khin đều khai nhận đã mua ma túy của U. về sử dụng tại nhà của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp tục điều tra, làm rõ.