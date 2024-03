(GLO)- Thấy rõ nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tự phát, từ đầu năm 2024, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, qua đó từng bước xóa “điểm đen” về rác thải trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai do mâu thuẫn đất đai từ trước nên ra tay truy sát khiến 3 người trong gia đình anh ruột thương vong.

Bị can trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Ông Vũ Ngọc Tý, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc một Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý ở Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 7-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thu giữ nhiều loại phôi để làm giả các loại giấy tờ, sổ đỏ, bằng cấp, căn cước công dân và cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

(GLO)- Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hiếu (SN 1999; trú tại thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) vừa bắt TikToker triệu view 'Tuấn Phò Mã'. Lý do bắt giữ người này sẽ sớm được công bố, sau khi công an làm rõ những hành vi vi phạm của TikToker này.