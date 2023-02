155 giám đốc có dấu hiệu giúp sức ông chủ Gold Time chiếm đoạt 330 tỉ Ngoài truy tố Chủ tịch Công ty Gold Time và 7 đồng phạm chiếm đoạt gần 330 tỉ bằng hình thức huy động vốn đa cấp, Viện Kiểm sát xác định có 167 giám đốc kinh doanh, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện có dấu hiệu đồng phạm giúp sức.

Nguyên giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị bắt khẩn cấp Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết chiều tối 18-2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng cướp giật điện thoại người đi đường sa lưới (GLO)- Dù đã 2 lần đi tù nhưng đối tượng Phạm Thanh Toàn (SN 1994, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn “ngựa quen đường cũ”. Để có tiền mua ma túy sử dụng, chỉ trong một thời gian ngắn, y đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại, túi xách của người đi đường.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án liên quan Công ty Việt Á Các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định có dấu hiệu vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách.

11 năm tù cho kẻ giết người, chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn uống, Đàm Minh Quang đã dùng tuýp sắt truy sát bạn nhậu đến cùng, gây tổn hại sức khỏe 57%. Không dừng lại ở đó, Quang còn đuổi đánh cả anh trai và chống trả lực lượng công an.

Kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học tại phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê sang cơ quan điều tra (GLO)- Thanh tra thị xã An Khê đã kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học có giá trị thực hiện hơn 7,7 tỷ đồng, trong giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đến Cơ quan điều tra Công an thị xã để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dính bẫy chiêu trò cho vay tiền online không thẩm định Chuyện lừa đảo khi vay tiền trên các đường link online không phải chuyện mới, nhưng trong bối cảnh nở rộ các app cho vay tiền không ai kiểm soát đã liên tục có nhiều người bị dính bẫy.

Bắt nữ giúp việc trộm gần 3 tỷ đồng của chủ nhà ở TP Thủ Đức Bà C. cùng người thân về quê nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa. Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng.

Lãnh 17 năm tù vì xâm hại con ruột (GLO)- Ngày 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sùng (SN 1983, trú tại huyện Kbang) 17 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử kín.

Triển khai Nghị định số 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm (GLO)- Ngày 16-2, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến phối hợp triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30-11-2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Xử phạt 1 cá nhân khai thác đá trái phép ở xã Ia Hrung (GLO)- Ngày 16-2, ông Lê Công Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Ksor Pái (SN 1992, trú làng Blo Dung, xã Ia Hrung) 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản khi chưa có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vác súng cướp cửa hàng điện thoại để lấy tiền trả 4.000 điểm lô Nghi phạm mang súng cướp cửa hàng điện thoại ở Vĩnh Phúc khai do thua hơn 4.000 điểm lô (khoảng 100 triệu đồng), nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Đak Pơ ký kết giao ước tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở (GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ký kết giao ước tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa công an các xã, thị trấn với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào ngày 13-2.

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển 57 kg cần sa qua biên giới Tối 15/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 57 kg cần sa qua biên giới, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, trú ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên).

Gần 300 bị can liên quan đến đăng kiểm đã bị khởi tố, điều tra 23 tỉnh thành, trong đó TPHCM và Hà Nội là hai địa phương được xác định có số bị can liên quan đến sai phạm đăng kiểm nhiều nhất.

Phát hiện một vụ khai thác trái phép gần 8 m3 gỗ ở xã Sơ Pai (GLO)- Ngày 16-2, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy và UBND huyện Kbang về vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai.

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên (GLO)- Trong những ngày đầu tháng 2-2023, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, đưa 5 nhóm/19 người dân tộc thiểu số trú tại xã Ia Hla và Ia Le (huyện Chư Pưh) và Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương.

