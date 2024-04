Bắt đối tượng giả vờ mua rồi cướp giật vàng tại Long An

Đối tượng đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ghé vào một tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp nhưng bị chủ tiệm vàng, dân phòng và người dân vây bắt.

Chiều 14/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết vừa bắt một đối tượng ở địa phương khác đến tỉnh Long An thực hiện cướp tiệm vàng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang điều tra, tiếp tục làm rõ hành vi phạm pháp luật của đối tượng.

Khoảng gần 11 giờ 30 phút ngày 14/4, nam thanh niên chạy xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức. Sau khi chạy vài vòng quan sát, đối tượng ghé vào tiệm vàng K.B.Y, thuộc khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Sau khi vờ hỏi giá và chỉ tay vào 1 chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng (loại 24K), chủ tiệm vàng đưa cho đối tượng xem. Lúc này, đối tượng giật lấy và chạy ra phía trước nơi xe để sẵn nhằm nhanh chóng tẩu thoát.

Chủ tiệm vàng hốt hoảng, truy hô. Lúc này, một dân phòng của thị trấn Bến Lức đang tuần tra, liền cùng với người dân truy đuổi và bắt được tên cướp, giao cho Công an huyện Bến Lức xử lý.

Tại Cơ quan Điều tra Công an huyện Bến Lức, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng Thoại làm nghề tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên đường về quê, đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ hơn 10 triệu đồng.