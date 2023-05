Tin liên quan Mong công trình thủy lợi Ia Mơr sớm hoàn thành

Ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Bùi Đình Hiếu (SN 1986, trú tại làng Klah, xã Ia Mơr) là cán bộ địa chính xã Ia Mơr và Quách Văn Lực (SN 1987, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Chư prông, huyện Chư Prông; nhân viên Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện, nguyên là cán bộ địa chính xã Ia Lâu). Cả 2 bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư” được quy định khoản 3, Điều 230 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Qua tìm hiểu của P.V, vào năm 2021, dự án thủy lợi Ia Mơr được phê duyệt đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơr. Sau khi dự án được phê duyệt, một số hộ dân đã xây dựng các công trình nhà ở, trồng các loại hoa màu, cây ăn quả trái phép trên diện tích quy hoạch xây dựng các tuyến kênh với mục đích nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát lập danh sách các hộ dân được nhận hỗ trợ, 2 bị can đã cố ý làm trái khi lập danh sách những hộ dân không thuộc đối tượng bồi thường về đất đai, hỗ trợ tái định cư vào danh sách được nhận hỗ trợ tại dự án thủy lợi Ia Mơr, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.