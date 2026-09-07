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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức giao ban báo chí tháng 8-2026

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D.L
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(GLO)- Chiều 7-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2026.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoạt động tuyên truyền của báo chí trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh; thông tin kịp thời, toàn diện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Trong tháng 8-2026, có tổng cộng 8.042 tin, bài thông tin về tỉnh; trong đó, số lượng tin, bài tích cực và trung lập chiếm tỷ lệ 99,68%. Kết quả này cho thấy xu hướng thông tin chủ đạo là tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Các tin, bài tiêu cực chiếm tỷ lệ 0,32% (giảm 0,06% so với tháng trước), chủ yếu mang tính phản ánh, cảnh báo, góp phần phát hiện, xử lý các vấn đề tồn tại trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 9-2026, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục chú trọng thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đẩy mạnh tuyên truyền phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng - chống lụt bão năm 2026; xây dựng các tuyến tin bài phản ánh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026; tích cực tham gia giải báo chí cho các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức.

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