Đề xuất không dùng Quốc ca làm nhạc chuông, nhạc nền tại cơ sở kinh doanh

(GLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về sử dụng Quốc ca. Trong đó, đề xuất không dùng Quốc ca làm nhạc chuông, quảng cáo thương mại hoặc nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh.

Quốc ca Việt Nam là bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, với những giai điệu thiêng liêng, hào hùng.

Theo dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất quy định cụ thể các trường hợp, hình thức thể hiện và nghi thức sử dụng Quốc ca, Quốc thiều.

Nghị định sẽ xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca. Ảnh: Znews

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo xác định những trường hợp không được sử dụng Quốc ca. Theo đó, Quốc ca không được sử dụng trong quảng cáo thương mại; làm nhạc chuông hoặc nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh; trong hoạt động vui chơi, giải trí không phù hợp; tang lễ cá nhân; làm dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ.

Các hình thức sử dụng làm sai lệch, xúc phạm hoặc làm mất sự trang nghiêm của Quốc ca cũng được đề xuất không cho phép.

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Quốc ca hiện được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, hoạt động đối ngoại, quốc phòng - an ninh, giáo dục, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Tuy nhiên, thực tế còn có sự khác nhau giữa các bản Quốc ca, Quốc thiều về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ, chất lượng âm thanh và cách thức thể hiện. Một số trường hợp cũng chưa thống nhất trong việc hát Quốc ca, cử Quốc thiều, sử dụng bản ghi âm hay biểu diễn trực tiếp.

Sự phát triển của mạng xã hội, nền tảng số, truyền thông đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo cũng làm xuất hiện nhiều hình thức sử dụng Quốc ca mới. Việc cắt ghép, chuyển đổi định dạng, thay đổi tốc độ, cao độ, phối khí hoặc lồng ghép Quốc ca vào sản phẩm số có thể làm sai lệch, biến dạng, ảnh hưởng đến tính trang nghiêm và giá trị biểu tượng của Quốc ca.

Do đó, dự thảo hướng tới chuẩn hóa bản hòa âm, phối khí và bản ghi âm chính thức; thống nhất hình thức thể hiện, nghi thức sử dụng Quốc ca; đồng thời tăng cường bảo vệ Quốc ca trên môi trường số.

Dự thảo cũng đề cập việc đăng tải, lưu trữ, chia sẻ, khai thác và phổ biến Quốc ca trên môi trường mạng, nền tảng số và phương tiện truyền thông nhưng phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và trang nghiêm.

Ngoài ra, các trường hợp thực hiện nghi thức hát Quốc ca, tư thế, thái độ của người tham dự và việc sử dụng Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại, quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao cùng các nghi lễ liên quan cũng được đề xuất quy định cụ thể.