Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia năm 2026

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài, Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026 đã bế mạc vào ngày 26-8 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Các vận động viên thi đấu nội dung bắn ná tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026. Ảnh: R'Ô HOK

Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 100 vận động viên (VĐV) của 9 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Các VĐV tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku với 48 nội dung, gồm 24 nội dung môn bắn nỏ và 24 nội dung môn bắn ná.

Ở nội dung cá nhân nam, nữ, VĐV tranh tài các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh, quỳ bắn nhanh và toàn năng. Trong đó, toàn năng kết hợp giữa đứng bắn, quỳ bắn gồm cả hai hình thức bắn thường và bắn nhanh.

Ở nội dung đồng đội, các VĐV thi đấu theo đội nam, đội nữ và đồng đội nam-nữ, với các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh và quỳ bắn nhanh.

Trong những ngày tranh tài, các VĐV thi đấu nỗ lực, tập trung cao độ, thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh qua từng lượt bắn để ghi điểm cao.

Tại lễ bế mạc ngày 26-8, Ban tổ chức trao 24 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung môn bắn ná. Trước đó, ngày 22-8, 24 bộ huy chương môn bắn nỏ cũng đã được trao cho các VĐV, tập thể đạt thành tích cao.

Kết quả chung cuộc ở cả hai môn bắn nỏ và bắn ná, đội Điện Biên giành vị trí nhất toàn đoàn với 13 HCV, 10 HCB và 3 HCĐ. Đội Thái Nguyên xếp thứ nhì với 9 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Đội Phú Thọ xếp thứ ba toàn đoàn với 9 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Tham gia giải với 18 VĐV phong trào, đoàn Gia Lai thi đấu ở tất cả các nội dung môn bắn nỏ và bắn ná. Kết thúc giải, đoàn chủ nhà giành 1 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Trong đó, môn bắn ná giành 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; môn bắn nỏ giành 3 HCB và 1 HCĐ.

Tấm HCV duy nhất của Gia Lai thuộc về VĐV Rơ Mah Thiết (SN 1998) ở nội dung cá nhân nam đứng bắn nhanh môn bắn ná.