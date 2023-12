Bàn giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Chiều 18-12, Bộ Công an tổ chức hội thảo trực tuyến“Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”.

Trung tướng Trần Đức Tuấn-Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo phụ trách công tác quản lý tạm giữ, tạm giam của Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2023, lực lượng Thanh tra đã tiến hành thanh tra diện rộng chuyên đề công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc và ghi nhận những kết quả quan trọng, tích cực của công tác này.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương đã tham luận nêu những thuận lợi, khó khăn trong thu thập tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra; thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Luật Thanh tra năm 2022; kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vụ việc phát hiện trong quá trình thanh tra; phương án lắp đặt hệ thống quạt thông gió cải thiện chất lượng không khí, đảm bảo sức khỏe người bị tạm giữ, tạm giam; thực trạng, kiến nghị trong mua sắm thực phẩm nấu ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam…

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Trần Đức Tuấn biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp này là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành, quản lý tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân. Thời gian tới, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị các đơn vị, Công an địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động phòng ngừa, giáo dục, không để “vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn”, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ, thực hiện đúng quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị giam giữ; tập trung thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các lĩnh vực, mặt công tác dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.