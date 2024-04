Bị can Lê Thị Tuyết Mai (39 tuổi, ở Hà Nội) vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 2-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành.

(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.