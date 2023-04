An Khê: Vừa ra tù tiếp tục trộm cắp điện thoại

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Ơn (SN 1979, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5-4-2023, Ơn điều khiển xe máy vào xã Tú An (thị xã An Khê) thì thấy nhà ông L.H.T. (trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An) mở cửa không có ai trong coi nên đã lén đột nhập vào trong lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 7 rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra, rà soát và bắt giữ Ơn. Tại cơ quan Công an, Ơn khai nhận đã thực hiện hành trộm cắp điện thoại đem bán được 4 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đình Ơn vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.