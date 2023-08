(GLO)- Sáng 17-8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ra quân cao điểm tổng kiểm soát ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 3487/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng contaner trên địa bàn tỉnh, Công an thị xã An Khê đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã. Theo đó, thời gian ra quân cao điểm từ ngày 1-8 đến 15-10-2023.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: Thị xã An Khê có tuyến quốc lộ 19 và nhiều tuyến đường tỉnh ngang qua. Hàng ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông, nhất là ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng contaner. Để đợt cao điểm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Công an thị xã tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phối hợp lực lượng Công an thị xã thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm và địa bàn cơ sở; tạo khí thế mạnh mẽ, lan tỏa đến từng thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông trong đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

“Lực lượng Công an thị xã chủ động rà soát toàn bộ niên hạn sử dụng, hạn kiểm định của ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, phương tiện hoán cải thay đổi kết cấu. Kiên quyết xử lý các trường hợp hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định mà vẫn đưa phương tiện vào sử dụng. Tăng cường, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định vào hoạt động vận tải; không sử dụng nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện; thường xuyên theo dõi việc chấp hành cam kết để chấn chỉnh kịp thời”-Trung tá Huy nhấn mạnh.