Theo nhận định của Bộ Công an, trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông (TNGT) do xe ô tô kinh doanh vận tải diễn ra vẫn chiếm 30-40% tổng số vụ TNGT đường bộ. Do đó, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Kế hoạch chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ 1 đến 14-8) sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn II (từ 15-8 đến 15-10) công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm.

Tổng kiểm soát được thực hiện ở bốn cấp công an (từ cấp bộ xuống cơ sở), tùy đặc điểm, điều kiện địa hình từng địa phương. Trong đó, cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm soát, xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách như đưa đón học sinh, công nhân, hợp đồng chở khách, buýt và vận tải hàng hóa bằng container. Nghiên cứu nắm chắc thời gian, địa điểm, hành vi các phương tiện thường xuyên vi phạm để xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm soát, xử lý có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý như: Vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện; nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; tốc độ; vi phạm phần đường, làn đường; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; tránh, vượt; giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường; các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ: chở quá số người quy định; lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách; lắp camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải; phù hiệu, thời gian điều khiển phương tiện...

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với ngành Giao thông-Vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện lái xe có dương tính với chất ma túy và chất kích thích khác; gắn trách nhiệm các lực lượng với việc tổ chức kiểm soát từ nơi xuất phát, bến xe khách, điểm trung chuyển, đón trả hành khách, kho hàng, bến bãi, cửa khẩu, có biện pháp quản lý, giám sát; không kiểm định cho các trường hợp hết niên hạn sử dụng, thu hồi phù hiệu vận tải đối với các phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm, không chấp hành nội dung cam kết đã ký.