An Khê ngăn chặn vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh

(GLO)- Tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Trước thực tế đó, Công an thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý số đối tượng này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Năm học vừa qua, tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thị xã An Khê, tình trạng học sinh sử dụng xe mô tô để đến trường có dấu hiệu gia tăng. Thậm chí, nhiều học sinh còn điều khiển mô tô chạy với tốc độ cao, độ pô, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Cô Trương Đào Vũ Hà Vy-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường An Bình) cho biết: Nhà trường quy định học sinh chỉ điều khiển xe đạp, xe máy điện đến trường. Tuy nhiên, tình trạng học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn còn xảy ra. Để đối phó, khi đi học, các em thường để xe trước cổng trường hoặc gửi tại các bãi trông giữ xe của người dân ở xung quanh trường.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) thông tin: Ở độ tuổi học sinh, các em thường có tâm lý bồng bột, thích thể hiện trong khi còn thiếu kỹ năng điều khiển xe máy an toàn. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng này cũng do sự quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường chưa nghiêm. Nhiều gia đình mua xe mô tô cho con em mình đi học. Các trường học cũng không kiểm soát được hành vi của học sinh ở bên ngoài cổng trường dẫn đến tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã An Khê thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông. Cùng với đó, đơn vị tiến hành ký cam kết với các trường học, phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Công an thị xã cũng gọi hỏi răn đe các trường hợp học sinh thường xuyên vi phạm để kịp thời giáo dục.

“Ngày 11-5-2023, Công an thị xã cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 2 đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh; xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh; hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; triển khai, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và các mô hình hay, hiệu quả khác trên địa bàn. Mục đích của chương trình nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh”-Thiếu tá Hưng cho biết thêm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại 3 trường học trên địa bàn với hơn 2.500 học sinh, giáo viên tham gia; phát 2.378 tờ rơi, tuyên truyền 338 lượt xe loa, lắp đặt 8 pa nô hình ảnh tuyên truyền về tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị cũng đã gọi hỏi răn đe, buộc 30 trường hợp là học sinh, thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông ký cam kết không tái phạm. Cùng với đó, Công an thị xã đã phát hiện, xử lý 164 trường hợp học sinh của các trường THCS, THPT trên địa bàn vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Em Nguyễn Thanh Hiếu (học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi) bộc bạch: Khi điều khiển xe máy, em thường không tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông. Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, em đã ý thức được hành vi vi phạm của bản thân. Từ nay, em sẽ không chạy xe rú ga, nẹt pô, chở quá số người quy định vì những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông.

Thời gian tới, Công an thị xã An Khê tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là liên quan đến đối tượng học sinh.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý tại các địa điểm dạy thêm, cổng trường học, các điểm trông giữ xe. Trường hợp phát hiện học sinh vi phạm, đơn vị sẽ thông tin ngay cho ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục. Đồng thời, đăng tải hình ảnh các trường hợp vi phạm lên trang mạng xã hội Facebook của đơn vị nhằm tạo sức răn đe với phụ huynh và các em học sinh”-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) nhấn mạnh.