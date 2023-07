Tin liên quan Kbang kết nạp được 35 đảng viên trong quý II

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế-xã hội của huyện Kbang tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) hơn 276 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2022. Đến 30-6-2023, thu ngân sách địa phương gần 30 tỷ đồng, đạt 51,8% so với dự toán HĐND huyện giao.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 30.873 ha, đạt 87,7% kế hoạch, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác xây dựng làng, xã nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư. 6 tháng đầu năm, có hơn 4.800 lượt du khách đến tham quan, dã ngoại tại địa bàn huyện.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển ổn định; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, các đối tượng chính sách và nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023, huyện Kbang tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân; triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 theo chỉ tiêu kế hoạch giao.

Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tập trung gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng. Chỉ đạo kiểm tra, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi để phục vụ tưới diện tích lúa nước, đồng thời hướng dẫn nhân dân chủ động tích nước, triển khai các biện pháp phòng-chống hạn cho cây trồng; tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để thích ứng với biến đổi khí hậu như hiện nay. Triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong gia súc, gia cầm.

Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng đẩy mạnh thu ngân sách, xử lý các trường hợp nợ đọng thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của các hợp tác xã; mời, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để có giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đầu tư, bao tiêu sản phẩm.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức Hội, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…