Kbang kết nạp được 35 đảng viên trong quý II

Trong quý II-2023, các cơ quan khối Đảng huyện, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, Đảng ủy xã, thị trấn và các tổ chức cơ sở Đảng liên quan đã thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong quý, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 35 đảng viên, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu năm đến nay lên 67 đồng chí, đạt 60,9% kế hoạch; xóa tên 4 trường hợp. Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 22 đảng viên đủ điều kiện. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 2 tổ chức Đảng, 5 đảng viên; giám sát 1 tổ chức Đảng, 3 đảng viên (đạt 60% kế hoạch).

Đảng ủy cơ sở kiểm tra 8 tổ chức Đảng, 13 đảng viên; giám sát 3 tổ chức Đảng, 5 đảng viên và chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra 5 đảng viên; giám sát 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra: 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 10 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 3 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 8 tổ chức đảng với 233 đảng viên trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 1 tổ chức Đảng trong việc thu, chi ngân sách theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; giám sát 3 tổ chức Đảng, 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đồng chí bằng hình thức khai trừ; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 đồng chí, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 5 đồng chí và Ủy ban kiểm tra đảng ủy thi hành kỷ luật 5 đồng chí, đều bằng hình thức khiển trách.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đối với 4/5 xã, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Tăng cường đấu tranh phản bác tin giả, tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng chức năng đã phát hiện 9 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (tăng 1 vụ so với quý I); tạm giữ 9,256 m3 gỗ tròn, xẻ, 700 kg Hương, 11.000 kg củi, 2 ô tô, 6 xe máy; xử lý hành chính 11 vụ (trong đó năm 2022 chuyển sang 3 vụ)....

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, một số xã kết nạp đảng viên dưới 50% kế hoạch. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng còn ở mức cao; tình trạng tảo hôn, tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số còn xảy ra….

Trên cơ sở đó, Huyện ủy Kbang đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ như: tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Kiểm tra, đôn đốc công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, nhất là các tiêu chí đạt thấp, khó đạt; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng…