50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính ở độ tuổi 30 - 54

Theo WHO, có 5 chủng vi rút viêm gan chính: A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan B và C là phổ biến nhất; gây ra 1,3 triệu ca tử vong và 2,2 triệu ca nhiễm mới mỗi năm tại các nước (số liệu năm 2022, con số này giảm so với 2,5 triệu ca năm 2019). Trong số mắc, 83% là viêm gan B và 17% là viêm gan C. Khoảng 50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính là ở những người trong độ tuổi 30 - 54; 12% ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Trên tất cả các khu vực, chỉ có 13% số người mắc bệnh viêm gan B mạn tính được chẩn đoán và khoảng 3% (7 triệu người) đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút vào cuối năm 2022. Đối với bệnh viêm gan C, 36% đã được chẩn đoán và 20% đã được điều trị khỏi bệnh. Kết quả này thấp hơn nhiều so với mục tiêu toàn cầu là điều trị cho 80% số người mắc viêm gan B và viêm gan C mạn tính vào năm 2030.

WHO cũng cho biết, mặc dù có nhiều loại thuốc điều trị viêm gan vi rút giá rẻ, nhưng nhiều quốc gia vẫn phải chi trả giá cao hơn mức chung toàn cầu, ngay cả với thuốc hết hạn bằng sáng chế. Ngoài ra, nhiều nhóm dân số bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này vẫn phải tự chi trả cho các dịch vụ điều trị viêm gan siêu vi. Chỉ có 60% quốc gia báo cáo cung cấp dịch vụ xét nghiệm và điều trị viêm gan siêu vi miễn phí, toàn bộ hoặc một phần, trong khu vực công. WHO tiền thẩm định xét nghiệm tự xét nghiệm đối với vi rút viêm gan C và cho biết sẽ hỗ trợ các quốc gia sử dụng công cụ có trong tay với mức giá dễ tiếp cận để phòng ngừa, điều trị bệnh.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ đơn vị điều trị bệnh truyền nhiễm, ung thư, đã ghi nhận 2 - 4 người trong cùng gia đình bị ung thư gan, trong đó có các ca tử vong, sau thời gian bị viêm gan vi rút. Mới đây nhất, đầu tháng 7, một nam bệnh nhân 26 tuổi (ở Cao Bằng) ung thư gan đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) phẫu thuật, cứu sống (ảnh). Bệnh nhân này có 3 người trong gia đình đã tử vong do ung thư gan.