2 cựu cán bộ công an rủ nhau đến khách sạn để 'bay lắc'

(GLO)- Chiều 2-3, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Hiếu (SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 1.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can tông xe vào CSGT.