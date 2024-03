Thượng tá Bùi Đức Thụy-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện thông tin: Qua nắm bắt tình hình, các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn hầu hết là các thanh-thiếu niên có khoảng thời gian đi làm công nhân tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp không tiếp tục nhận công nhân vào làm việc dẫn đến nhiều thanh-thiếu niên rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cũng từ đó, một số đối tượng phần vì nhẹ dạ cả tin, phần vì tò mò cùng bản tính thích thể hiện của tuổi trẻ đã sa ngã vào con đường ma túy.

Quá trình điều tra một số vụ án ma túy liên quan đến thanh-thiếu niên DTTS, Công an huyện Phú Thiện phát hiện các đối tượng đều mua ma túy từ các tỉnh ở Đông Nam Bộ. Chủ yếu là ma túy đá vì đây là loại có giá thành rẻ, dễ mua và dễ sử dụng song lại tác hại rất lớn đến hệ thần kinh. Các đối tượng cũng thường xuyên lưu động tại Phú Thiện và các tỉnh phía Nam nên quá trình nắm bắt, quản lý gặp không ít khó khăn.

“Nhiều thanh-thiếu niên thiếu nhận thức về pháp luật, chưa hiểu rõ tác hại của ma túy cũng như hậu quả của các hành vi vi phạm liên quan nên dễ dàng bị lôi kéo. Cùng với đó là sự buông lỏng quản lý của gia đình, không sâu sát với con cái nên hầu hết cha mẹ đều bàng hoàng khi con mình bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ”-Thượng tá Thụy nhấn mạnh.

Cũng theo Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện, ma túy được xem là “tội phạm của các loại tội phạm” bởi người sử dụng ma túy có thể nảy sinh các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật…để có tiền mua ma túy. Đơn cử như vụ bắt giữ đối tượng Rmah Báo (SN 2008, trú tại xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) đã cạy cửa một nhà dân tại xã Ia Peng (huyện Phú Thiện) lấy đi hơn 400 triệu đồng vào tháng 12-2023. Qua truy xét, lực lượng Công an đã xác định Báo nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Sau khi trộm được, đối tượng đã dùng số tiền trên để mua ma túy cho mình và bạn bè cùng sử dụng.

Theo thống kê, trong năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện đã khởi tố 8 bị can thì có 4 bị can là người DTTS liên quan đến ma túy. Con số này của năm 2023 là 6/12 bị can. Đặc biệt, tính từ đầu năm 2024 đến nay, cả 3 vụ án ma túy bị khởi tố ở huyện Phú Thiện với 11 bị can là các thanh-thiếu niên người DTTS.

Đáng nói, nhiều đối tượng trong số này có tuổi đời còn rất trẻ. Đơn cử như vụ xảy ra vào tối 4-1-2024, đối tượng Ksor Chuyên (SN 2004 , trú tại làng Plei Kte Lớn B, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) đã mua ma túy đá về rồi rủ thêm 4 đối tượng khác cùng ở xã Ia Yeng đến sử dụng gồm: Siu Luk (SN 2002), Kpă Be (SN 2002), Siu Elir (SN 2007), Siu Salir (SN 2007). Đây đều là các đối tượng đã nghỉ học sớm, lông bông, không có nghề nghiệp ổn định.

Trước thực trạng đáng báo động đó, đầu năm 2024, Công an huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy Phú Thiện có công văn chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn về ma túy trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó, Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy cho cán bộ nòng cốt cơ sở về tác hại của ma túy trong cộng đồng dân cư, đặc biệt với giới trẻ.

Đồng thời tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với những người nghiện ngoài xã hội. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giáo dục người có liên quan đến ma túy, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghiện và phạm tội về ma túy.