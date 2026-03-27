Xuân An tặng nón ngựa Phú Gia “độc nhất vô nhị” phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND xã Xuân An tổ chức trao tặng chiếc nón ngựa Phú Gia “độc nhất vô nhị” cho UBND tỉnh Gia Lai trưng bày trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo ông Hồ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An, làng nón ngựa Phú Gia có tuổi nghề hơn 300 năm, gắn liền với triều đại oai hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ông Hồ Văn Tuấn (bên trái) giới thiệu về chiếc nón ngựa Phú Gia “độc nhất vô nhị”. Ảnh: Quang Tấn

Với mong muốn quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa làng nón ngựa Phú Gia đến du khách, cũng như góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã đã huy động 5 nghệ nhân có tay nghề cao trong làng làm việc liên tục ngày đêm trong suốt 15 ngày để cho ra chiếc nón ngựa “độc nhất vô nhị” có đường kính kỷ lục 80 cm (bình thường chỉ 50-55 cm).

Có đến 10 công đoạn làm ra nón ngựa với rất nhiều chất liệu, từ tạo sườn cho đến thêu thuyền, kết lá… Hoa văn trên nón ngựa đa số là các hình ảnh mang đậm bản sắc dân tộc như: đám mây, long - ly - quy - phụng, hoa sen, bầu rượu… Chiếc nón là câu chuyện kết nối giá trị văn hóa từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, hứa hẹn mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đón nhận chiếc nón ngựa Phú Gia và giới thiệu 2 linh vật Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Quang Tấn

Đón nhận chiếc nón ngựa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng và cảm ơn sự tâm huyết của lãnh đạo UBND xã Xuân An cũng như các nghệ nhân đã làm ra chiếc nón ngựa đặc sắc này. Với sự hưởng ứng, đồng lòng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, Gia Lai sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hai linh vật của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là voi Anh Chiêng và cá voi Bé Sóng, biểu tượng cho sự kết nối độc đáo giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh. Voi đại diện cho sức mạnh, văn hóa bản địa Gia Lai, trong khi cá voi biểu tượng cho văn hóa biển, thể hiện thông điệp kết nối “biển - cao nguyên”.

Sự kết hợp này nhằm giới thiệu một hành trình du lịch mới: “Một hành trình - Hai trải nghiệm”, kết nối giữa du lịch cao nguyên Gia Lai và du lịch biển miền Trung.