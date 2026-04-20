Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

Lễ hội do UBND phường Pleiku phối hợp với liên danh Công ty TNHH Green World và Công ty TNHH một thành viên Phát Bảo Anh tổ chức tại đường Anh hùng Núp (phường Pleiku).

Hơn 50 gian hàng tham gia sự kiện Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích văn hóa đọc và tôn vinh văn hóa cà phê. Sự kiện cũng góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Góp mặt tại khu phố sách có các đơn vị nhà sách trên địa bàn, Thư viện Pleiku với hàng chục ngàn đầu sách đủ thể loại, tạo không gian mua sắm và đọc sách miễn phí. Không gian mở tại lễ hội đã giúp sách tiếp cận rộng rãi nhiều đối tượng độc giả khác nhau.

Tại sự kiện, nhiều mô hình xếp sách nghệ thuật như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà rông Tây Nguyên… được sắp đặt công phu, khéo léo, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Với mức giảm giá sâu (từ 20 đến 50%), trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các gian hàng sách đã thu hút hàng ngàn người tham quan, từ đó lan tỏa giá trị của tri thức.

Các em nhỏ đọc sách tại một gian hàng của Nhà sách Vạn Trí. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Trần Thị Hồng Vy (trú đường Hùng Vương, phường Pleiku) trò chuyện: “Thường ngày mình bận rộn nên ít có thời gian đọc sách cùng con. Hôm nay có lễ hội này nên mình đưa các con đến tham quan. Không gian mở tại đây khiến các con rất thích thú trong việc đọc sách, chọn mua sách”.

Trong khi đó, tham gia lễ hội, các gian hàng cà phê của các thương hiệu lớn trên địa bàn cũng góp phần tăng trải nghiệm cho người dân và du khách với việc thưởng thức những dòng cà phê đặc sản, trải nghiệm hoạt động rang xay, trình diễn pha chế cà phê. Tinh thần truyền cảm hứng của cà phê và sách trong cuộc đồng hành này đã mang đến cho lễ hội một không khí hấp dẫn, mới mẻ.

Các hoạt động pha chế, trình diễn rang xay cà phê tại sự kiện. Ảnh: Lam Nguyên

Tại khu sáng tạo dành cho trẻ em, Câu lạc bộ thiện nguyện Dấu chân xanh (trực thuộc Đoàn phường Pleiku) cũng triển khai các hoạt động rất phù hợp với các em thiếu nhi, đó là tô tượng, trồng sen đá, làm vòng đeo tay.

Anh Nguyễn Chí Lý Bằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho hay, toàn bộ kinh phí thu được từ các hoạt động trên đều sẽ dành tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một em nhỏ tham gia hoạt động trồng sen đá tại khu sáng tạo trẻ em. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, lễ hội còn có sự tham gia của nhiều gian hàng sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, ẩm thực đường phố... Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn sôi động như: diễn tấu cồng chiêng, múa dân tộc, âm nhạc acoustic...

Theo ghi nhận của người dân và du khách, tuy gặp bất lợi về thời tiết do mưa giông vào một số thời điểm song chương trình đã thành công trong việc mang đến trải nghiệm mới cho cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh một Pleiku thân thiện, năng động, giàu bản sắc.

Đánh giá bài viết

