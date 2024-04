(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Ngày 10-4, Công an quận 1 (TP HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 581/TB-CSĐT-Đ3 về việc truy tìm bị hại và những người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa có thông báo số 580/CV-CSMT về việc tìm chủ sở hữu xe ô tô liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường) vừa ban hành quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (phường An Phú, thị xã An Khê).

(GLO)- Trưa 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Thanh Hải (SN 1988, hộ khẩu thường trú ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Việc theo dõi, bắt quả tang đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả gặp nhiều khó khăn, phức tạp do đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả mạo đặt trên ô tô, di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 569/TB-VPCQCSĐT-Đ2 về tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Chiều 8-4, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20-3 tại thôn 4, xã An Thành.