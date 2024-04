Bắt quả tang một cán bộ Công an TP Biên Hòa nhận 70 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan chặn xe tải trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất, bắt lô tân dược không hóa đơn chứng từ trị giá khoảng 7 tỉ đồng.

Khai tại tòa, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, khai 35 tỉ đồng nhận của vợ chồng 'ông trùm' Trương Xuân Đước để chạy án, ông đã cất trong phòng ngủ để tiện coi giữ.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường) vừa ban hành quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (phường An Phú, thị xã An Khê).

(GLO)- Trưa 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Thanh Hải (SN 1988, hộ khẩu thường trú ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 10-4, xe chuyên dụng lần lượt chở các bị cáo đến tòa. Bị cáo Đỗ Hữu Ca tóc bạc, gầy đi rất nhiều so với thời gian trước khi bị bắt tạm giam.

(GLO)- Chiều 8-4, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20-3 tại thôn 4, xã An Thành.