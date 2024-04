Bắt 2 cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Sáng 11-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 2 bị can của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Theo đó, ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), là Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ, theo khoản 4, điều 354, Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Thạch Nam (46 tuổi, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), Phó trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ, theo khoản 4, điều 364, Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.