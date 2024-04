(GLO)- 1 giáo viên ở tỉnh Trà Vinh bị Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng video lên Youtube với nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến Phó Chánh Thanh tra huyện Cầu Kè.

Cụ thể, ngày 11-4, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh Phan Việt Phương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Đỗ Trúc Phượng (SN 1980, giáo viên một trường tiểu học, ngụ ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; đồng thời, yêu cầu bà Phượng gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 10-11-2023, bà Đỗ Trúc Phượng có đăng video trên tài khoản Youtube Đỗ Trúc Phượng (www.youtube.com/@phuongtruc3903) do bà làm chủ có nhiều nội dung liên quan đến cá nhân ông L.V.C.-Phó Chánh Thanh tra huyện Cầu Kè, trong đó có nội: “…từ bên Thi hành án bị sa thải mà ông được về làm Phó Chánh thanh tra huyện…”.

Qua xác minh của ngành chức năng, quá trình công tác trong ngành Thi hành án Dân sự, ông C. không bị xử lý kỷ luật bằng bất cứ hình thức nào và cũng không bị sa thải như bà Phượng đã nói. Việc chuyển công tác đối với ông C. là do Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè quyết định và có sự thống nhất của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh.